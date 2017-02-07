10 февраля в Тольятти состоится городское родительское собрание

В учреждении дополнительного образования «Диалог» соберутся представители тольяттинских школ и детских садов. В обязательном порядке туда отправятся председатели родительских комитетов, но присутствовать могут все желающие, сообщили в мэрии.

Городское родительское собрание проводится раз в два месяца. На этом заседании участники обсудят оздоровительную кампанию и организацию трудоустройства подростков.

Если у вас есть вопросы или предложения, приходите на собрание по адресу: бульвар Гая, 3. Начало 10 февраля в 18:00.
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  3. 07.02.2017 15:48 [105] (0)
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