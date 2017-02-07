В государственный реестр внесены более 50 коллекторских организаций

Федеральная служба судебных приставов выдала коллекторским организациям более 50 свидетельств о внесении их в государственный реестр.

В пресс-службе ведомства сообщили о том, что "по состоянию на 2 февраля поступило 85 заявлений о включении в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Территориальными органами ФССП России выдано 51 свидетельство о внесении сведений о коллекторских организациях".

Также принято шесть решений об отказе во внесении в государственный реестр, так как юридические лица представили неполный пакет документов и сведений, предусмотренных законом. Еще 28 заявлений находятся на рассмотрении.

С начала года приставы получили 335 обращений о нарушениях со стороны коллекторов. Основное количество жалоб поступает на действия коллекторов, не включенных в государственный реестр, но в ведомство поступают также обоснованные жалобы на действия юридических организаций, включенных в госреестр, отметили в ФССП России.

Напомним, с 1 января 2017 года вести коллекторскую деятельность могут лишь компании, включенные в госреестр, который ведет ФССП.