Тольяттинские инспекторы ГИБДД развенчали миф о вреде ремня безопасности во время беременности

Сотрудники тольяттинской ГИБДД посетили курсы для будущих мам в родильном доме городской клинической больницы. Полицейские напомнили участникам встречи о том, как важно постоянно контролировать свое самочувствие автомобилисткам, ожидающим рождения малыша, и развенчали миф о вреде ремня безопасности во время беременности.

Инспекторы продемонстрировали правильное расположение пассивных средств безопасности для беременных женщин на специально подготовленной инфографике. Отдельное внимание стражи правопорядка уделили необходимости использования детских удерживающих устройств для безопасной перевозки малышей в автомобиле. Участники встречи активно задавали сотрудникам полиции уточняющие вопросы, на которые получили профессиональные консультирующие ответы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Также полицейские объяснили будущим родителям необходимость использования и детьми, и взрослыми световозвращающих элементов на одежде в темное время суток. В завершение встречи сотрудники полиции подарили всем присутствующим фликеры и специально подготовленные памятки о безопасности дорожного движения. Будущие родители искренне поблагодарили полицейских за полезную информацию.