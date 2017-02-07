В правительстве региона обсудили улучшение социально-экономической ситуации в Тольятти

3 февраля в Правительстве Самарской области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по улучшению социально-экономической ситуации в Тольятти.

Правительством Самарской области 10 марта 2016 года был утвержден межведомственный план действий по минимизации кризисных явлений в социальной и экономической сферах города, который направлен на стабилизацию ситуации. Благодаря совместным усилиям в 2016 году был принят ряд важных решений – 18 апреля состоялось подписание Генерального соглашения с Фондом развития моногородов по содействию моногороду Тольятти, 28 сентября Тольятти присвоен статус Территории опережающего социально-экономического развития.

Ситуация на рынке труда Тольятти находится под пристальным вниманием министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области. В целом за прошлый год на реализацию мероприятий в сфере занятости для Тольятти из областного бюджета было израсходовано почти 23,5 млн. рублей. Еще 336,5 млн. рублей из средств федерального бюджета было направлено на оказание материальной поддержки безработным, получателями этих пособий стали 6,5 тысячи человек. Число нетродустроенных граждан в Тольятти по сравнению с 2015-м сократилось на 6%.

Реализован комплекс мер, направленных на обеспечение социальной поддержки тольяттинцев. Суммарно в Тольятти получателями мер социальной поддержки являются свыше 378 тысяч граждан, сообщает пресс-служба областного правительства. Помимо общепринятых форм поддержки, работникам ОАО «АвтоВАЗагрегат», ООО «АвтоВАЗагрегатпласт», ООО ПошивАвтоВАЗагрегат», ООО «АвтоВАЗагрегаттранс» предоставлялась адресная помощь в размере 10 000 рублей из резервного фонда Губернатора Самарской области. Всего предоставлено 763 выплаты на общую сумму 7,63 млн. руб.

По поручению главы государства реализуется обширная программа развития всех сфер Автограда, приуроченная к юбилею Волжского автозавода. С 2016 по 2020 годы на нужды г.о. Тольятти будет выделено около 50 млрд. рублей из федерального и областного бюджетов.

«Предпринятые в прошлом году действия - оперативные решения острых вопросов, направленные на оказание помощи наиболее нуждающимся категориям тольяттинцев, подписание Генерального соглашения с Фондом развития моногородов по содействию моногороду Тольятти, придание городу статуса ТОРа дают Тольятти уникальную возможность выхода на траекторию ускоренного развития. Наша задача - добиться максимальной отдачи и обеспечить достойный уровень и качество жизни тольяттинцам», - сказал на заседании первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Александр Нефёдов.