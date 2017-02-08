Власти Тольятти направят 2,270 млн рублей на содержание городских кладбищ

В рамках реализации программы «Тольятти – чистый город» власти города направят 2,270 млн руб. на содержание городских кладбищ. Как пишут "Городские ведомости", запланированы работы по уборке мусора, удалению аварийно-опасных деревьев, а также по уходу за зелеными насаждениями.

Самое затратное мероприятие – это ликвидация несанкционированных свалок. В текущем году на эти цели предусмотрено 1,270 млн рублей. Запланировано убрать мусор на семи участках, включающих кладбища и прилегающие к ним территории. В том числе: на ул. Баныкина, на Поволжском шоссе, в микр-нах Федоровка и Новоматюшкино, а также на Обводном шоссе.

Мэрия объявила аукцион по определению подрядчика. Согласно муниципальному контракту, не менее 35% мусора будет убрано до 30 апреля, 85% — до конца мая. К 30 июня указанные свалки должны быть ликвидированы в полном объеме.

Помимо этого, почти 700 тыс руб. направят на удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев. Работы предусматривают не только валку, распил, вывоз стволов и веток, но и корчевание пней. Без малого 300 тыс руб. выделено на уход за зелеными насаждениями на территории мест погребения. Средства пойдут на очистку газонов и цветников, обрезку кустарников, побелку деревьев, а также прополку, рыхление, полив и выкашивание травы.

Подрядчики, которые займутся содержанием данных участков, должны определиться до конца февраля.