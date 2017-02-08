В России стало больше приемных семей

Количество приемных семей в РФ растет, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Хочется сказать лишь два слова о статистике, которую мы имеем по Российской Федерации в сравнении по Федеральным округам. В течение последних пяти лет количество приемных семей в Российской Федерации постоянно увеличивается, к 2015 году составило 87 тысяч семей", — приводят РИА Новости слова Кузнецовой, которые она сказала в ходе совещания нового состава президиума Координационного совета уполномоченных по правам ребенка.

Сейчас в приемных семьях находится более 148 тысяч детей, сообщила Кузнецова. Наибольший прирост за последние 5 лет по количеству приемных семей в РФ зарегистрирован в Дальневосточном ФО (+86,2 %), Уральском ФО (+83,3 %), Южном ФО (+68,8 %). При этом наименьший прирост отмечается в Приволжском ФО (+37,1 %), Северо-Кавказском ФО (+44,7 %) и Северо-Западном ФО (+52,3).

Также выросло и количество приемных семей, в которых воспитываются 5 и более детей, с 2013 года на 45,2%.