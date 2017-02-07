Замужние тольяттинки могут принять участие в Национальном конкурсе красоты «Миссис Россия Мира»

Стартовал прием заявок на всероссийский конкурс красоты «Миссис Россия Мира 2017». К участию приглашаются красивые и активные замужние женщины от 18 до 47 лет, имеющие гражданство РФ. Конкурс пройдет с 31 мая по 4 июня в Москве, а его победительница представит Россию на международном финале «Миссис Мира 2017».

Большая часть участниц предварительно отбирается на региональных этапах. Однако организаторы ежегодно оставляют ряд мест для девушек, которые проходят по кастингу. Заявку можно оставить на официальном сайте конкурса mrsworld.ru.

Финал «Миссис Россия. Мира» проходит в виде традиционного шоу красоты на сцене. Зрителей ждут показы в бальных платьях, национальных костюмах, купальниках, девушки также продемонстрируют свои интеллектуальные способности и таланты.

Победительниц выбирает профессиональное жюри, в которое входят видные деятели культуры и искусства, политики и общественные деятели. При выборе лучшей из лучших экспертный совет учитывает не только ее красоту, но и личные качества, отношение к семье и детям, гражданскую позицию, вовлеченность в социальную жизнь своей страны.

В 2016-ом из 40 финалисток победительницей конкурса стала жительница Тюмени Юлия Храмова. На международной арене русоволосой красавице удалось завоевать второе место, уступив лишь представительниц е Перу.

Конкурс «Миссис Россия Мира» имеет эксклюзивную лицензию на территории РФ всемирного конкурса «Mrs World» - наиболее значимого события в ряду международных форумов красоты.

Цель проекта - показать, что замужняя женщина и мать не перестает быть социально активным членом общества, и пребывание в этом статусе никак не ограничивает возможности самореализации, а только украшает женщину.