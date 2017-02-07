СМИ: В Тольятти убит журналист и магистр «Своей игры» Андрей Жданов

Несколько минут назад стало известно о смерти известного журналиста, эрудита и постоянного участника программы «Своя игра» Андрея Жданова.

Тело Андрея Жданова в его собственной квартире обнаружили сегодня утром родственники. Как сообщает daytlt.ru, характер повреждений на теле журналиста указывает на явно криминальные обстоятельства его гибели, которые в настоящий момент уточняются.

Полтора года назад Андрей потерял супругу — 28 августа 2015 года Анна Жданова покончила с собой, сбросившись с высотного здания. Ее тело обнаружили случайные прохожие. В кармане Анны Ждановой была найдена предсмертная записка, содержание которой сводилось к тому, что она не хочет жить, просит у близких прощения и просит никого в случившемся не винить. Близкие отмечали, что Андрей очень тяжело переживал смерть жены, пишет издание.

Андрей Жданов являлся выпускником Литературного института имени Горького, много лет работал редактором корпоративной газеты «Призыв» ОАО «Куйбышевазот». Известность в общероссийском масштабе ему принесло участие в программе «Своя игра», выходящей на НТВ.

Фото: youtube