Стали известны некоторые подробности смерти Андрея Жданова

Напомним, сегодня в своей квартире был обнаружен без признаков жизни известный журналист и эрудит Андрей Жданов.

Практически сразу в некоторых СМИ появилась информация о повреждениях на теле журналиста, указывающих на криминальные обстоятельства его гибели. Однако в областном Главке эту информацию не подтвердили.

«Сегодня около 11 утра по месту жительства было обнаружено тело мужчины 1970 года рождения, - сообщил TLT.ru начальник ОИОС ГУ МВД по Самарской области, полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн. - Тело без видимых признаков насильственной смерти».

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Сейчас по данному факту проводится проверка.