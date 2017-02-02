Стали известны некоторые подробности смерти Андрея Жданова

Напомним, сегодня в своей квартире был обнаружен без признаков жизни известный журналист и эрудит Андрей Жданов.

Практически сразу в некоторых СМИ появилась информация о повреждениях на теле журналиста, указывающих на криминальные обстоятельства его гибели. Однако в областном Главке эту информацию не подтвердили.

«Сегодня около 11 утра по месту жительства было обнаружено тело мужчины 1970 года рождения, - сообщил TLT.ru начальник ОИОС ГУ МВД по Самарской области, полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн. - Тело без видимых признаков насильственной смерти».

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Сейчас по данному факту проводится проверка.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 07.02.2017 17:15 [221] (0)
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