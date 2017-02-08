В Тольятти открывается Виртуальный филиал Русского Музея

16 февраля в Поволжском православном институте имени Святителя Алексия, Митрополита Московского состоится торжественное открытие информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал», сообщает Служба по связям с общественностью института.

«Русский музей: виртуальный филиал» - уникальный культурно-просветительский проект, который успешно реализуется Русским музеем Санкт-Петербурга с 2003 года. Это один из наиболее впечатляющих примеров использования новых информационных технологий в гуманитарном образовании и просвещении.

Государственный Русский музей создавался в конце XIXвека (первое название «Русский Музей Императора Александра III») как сокровищница национального искусства. Сегодня в его коллекции более 400 тысяч произведений, которые позволяют представить не только развитие изобразительного искусства России, но и ее историю в целом.

За время реализации проекта «Русский музей: виртуальный филиал» была создана сеть из 190 информационно-образовательных центров в разных регионах России и за рубежом. Виртуальные филиалы предоставляют возможность самой широкой аудитории дистанционно знакомиться с художественной коллекцией, совершать виртуальные экскурсии, участвовать в культурно-просветительской и образовательной деятельности Русского музея. В ближайшее время такая возможность появится и у жителей города Тольятти.

Тольяттинский виртуальный филиал Русского музея открывается на базе Поволжского православного института по инициативе его ректора - доктора философских наук, кандидата богословия, члена Общественной палаты Российской Федерации, протоиерея Димитрия Лескина. Филиал войдет в структуру многофункциональ ного Музейно-выставочного центра и станет важной составляющей в реализации общей стратегии развития института, воплощающего в своей деятельности идею синтеза традиций православной духовности, достижений гуманитарной культуры и современных информационно-коммуникативных технологий.

Методическое и научное сопровождение центра будет осуществлять кандидат культурологии, доцент, член ВТОО «Союз художников России» Ольга Васильевна Сямина.