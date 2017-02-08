«Ладья» обменялась победами с «Тюменским легионом»

"Ладья" провела очередные матчи чемпионата МХЛ. На льду "Лада-Арены" тольяттинцы принимали "Тюменский Легион".

В первом матче накануне хозяева уступили со счетом 2:5. Гости открыли счет на 16-й минуте, но тольяттинцы смогли отыграться, реализовав численное преимущество. На 33-й минуте Данил Баранцев вывел вперед гостей, а спустя четыре минуты Евгений Волков увеличил преимущество "Легиона" - 1:3. На 46-й минуте тольяттинцам удалось сократить разрыв в счете, но на большее их не хватило. Точку в матче за 8 секунд до финальной сирены поставил защитник гостей Тимофей Филиппов - 2:5.

Во втором матче счет был открыт на 6-й минуте - нападающий хозяев Владимир Журавлев подправил шайбу после броска Игоря Усманова - 1:0. Теперь уже гости смогли сравнять счет, а хозяева усилиями Рината Юмангулова вышли вперед - 2:1. На 34-й минуте Тимофей Филиппов сравнял счет, броском от синей линии поразив ворота Арсения Никонорова, но в третьем периоде тольяттинец Евгений Грошев с "пятака" переправил шайбу в ворота "Тюменского Легиона" - 3:2, а чуть позже Ринат Юмангулов установил окончательный счет матча - 4:2, победа "Ладьи".

Фото: ХК "Лада".