Руководство «Тольяттинской Птицефабрики» подозревается в совершении налоговых преступлений

В Самарской области возбуждено два уголовных дела в отношении руководителя и исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Тольяттинская Птицефабрика». Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов) и ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).

Как сообщает СУ СКР по Самарской области, в 2015 году руководитель общества не исполнил обязанности налогового агента по перечислению налогов в бюджет на общую сумму более 19 миллионов 729 тысяч рублей. А в конце 2016 года исполняющий обязанности гендиректора общества, зная о том, что Межрайонной ИФНС России № 15 принято решение о взыскании с акционерного общества недоимки по налогам и сборам, а также штрафа на общую сумму почти в 21 миллион рублей, а также о том, что операции по расчетным счетам ОАО приостановлены, заключил с физическим лицом договор денежного займа и осуществил выдачу ему из кассы общества денежных средств на общую сумму более 15 миллионов рублей, не допустив взыскание данных денежных средств налоговым органом.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.