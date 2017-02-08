Компания «СолоФилмз» запустила производство на временных площадях в Тольятти

Резидентом особой экономической зоны «Тольятти» компанией «СолоФилмз» начато производство продукции на временных площадях в Тольятти. Завод по изготовлению многослойных полиэтиленовых пленок открыт на территории компании-учредителя – ООО «СуперПринт». Здесь он будет работать до тех пор, пока не завершится строительство производственного здания в ОЭЗ.

В имеющемся помещении установлено новое оборудование из Европы и начато производство упаковки для молочных продуктов, а также для грунта. Первая отгрузка товара осуществлена 5 января 2017 г. Более чем за месяц на предприятии изготовлено порядка 40 тонн продукции из многослойной полиэтиленовой пленки.

Первым потребителем стал один из заводов в Твери. Сейчас компания работает над увеличением клиентской базы. Предполагается, что на этом этапе продукция будет поставляться на предприятия Самарской области, а также в близлежащие регионы.

Отметим, что производственную деятельность «СолоФилмз» ведет параллельно со строительством основного здания в ОЭЗ. Застройка участка резидента начата в конце 2015 года. Учредителем компании является тольяттинское предприятие «СуперПринт», которое с 1995 года изготавливает этикеточную и упаковочную продукцию, занимая на рынке полиграфических услуг Самарской области лидирующие позиции.  
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  3. 08.02.2017 09:57 [99] (0)
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