Как подать заявку на тольяттинский лыжный марафон

4 и 5 марта в пригородном лесу в районе спортивной базы (ул. М.Жукова, 49) состоится XXХ Открытый Тольяттинский лыжный марафон в рамках серии лыжных марафонов России «RUSSIALOPPET».

Регистрацию участников марафона осуществляет мандатная комиссия по адресу: Автозаводский район, ул. Маршала Жукова, 49: 1-3 марта (с 10:00 до 18:00); для иногородних спортсменов предоставляется дополнительное время на регистрацию — 4 марта (строго с 8:00 до 10:00).

Заявки на участие принимаются в бумажном или электронном виде. На бумажном носителе предоставляется заявка или справка, заверенная врачом или специализированным медицинским учреждением. Спортсмены предоставляют в мандатную комиссии справку, заверенную врачом и страховку от несчастного случая.

Предварительные заявки установленной формы принимаются до 3 марта по электронной почте: t-sdushor1@mail.ru и телефону: 8 (8482) 76-65-40. Программа мероприятия.