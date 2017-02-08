В России появятся карточки с баллами для обмена на продукты

Минпромторг рассчитывает в этом году запустить программу адресной продовольственной помощи, сообщил глава министерства Денис Мантуров на заседании "Единой России".

Речь идет о стратегии продовольственной помощи, разработанной еще осенью 2015 года. Она предполагает поддержку нуждающихся граждан, которым на специальные карты будут перечисляться "эквиваленты денежных средств" — баллы или бонусы. На них можно будет покупать продукты российского производства: овощи и фрукты, мясо и рыбу, молочную продукцию, а также семена и саженцы, пишут РИА Новости

Мантуров подчеркнул, что это не накопительная система, и люди, получившие "эквиваленты денежных средств", будут обязаны их потратить в течение месяца, пояснил глава Минпромторга. Программа получила поддержку Минэкономразвития, Минпромторг доработает ее с Министерством финансов.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 08.02.2017 11:02 [196] (0)
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