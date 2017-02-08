В ПВГУС пройдет День открытых дверей

В воскресенье, 12 февраля 2017 года, Поволжский государственный университет сервиса откроет свои двери для абитуриентов и их родителей. Впервые этот День пройдет в формате квест-игр!
Интерактивный формат мероприятия позволит произвести «собственное расследование» будущих направлений подготовки и специальностей в компании друзей и одноклассников. Участникам предстоит обратиться к логике, прибегнуть к эрудиции или попросту проявить ловкость. Всем гостям Дня открытых дверей будет предложено несколько сюжетных линий:
Самое лучшее – это попробовать всевозможные варианты и примерить на себя разные роли.
Так же в рамках Дня открытых дверей предусмотрено общее собрание об условиях поступления, презентации творческих студий университета, награждение победителей конкурса «Индустрия культуры Среднего Поволжья» и интеллектуальная игра «Умники и умницы» по теме «История культуры России и Среднего Поволжья».
Программа Дня открытых дверей:
- 12.00-12.30 общее собрание для абитуриентов и родителей (актовый зал);
- 12.30-13-30 квест-игры;
- 13.30 - Награждение победителей конкурса «Индустрия культуры Среднего Поволжья»
Конкурс интеллектуальной игры «Умники и умницы» по теме «История культуры России и Среднего Поволжья»; награждение участников конкурсов «Лабиринты моды», «Молодежь тестирует качество», «Первые шаги в инноватику», конкурса социально-значимых проектов.
Ждем вас 12 февраля в 12.00 по адресу: г. Тольятти ул. Гагарина, 4.
Запись на квесты и игру "Умники и умницы" по тел. 26-85-67 или по эл. почте: odp@tolgas.ru.
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