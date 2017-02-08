В ПВГУС пройдет День открытых дверей

В воскресенье, 12 февраля 2017 года, Поволжский государственный университет сервиса откроет свои двери для абитуриентов и их родителей. Впервые этот День пройдет в формате квест-игр!

Интерактивный формат мероприятия позволит  произвести «собственное расследование» будущих направлений подготовки и специальностей в компании друзей и одноклассников. Участникам предстоит обратиться к логике, прибегнуть к эрудиции или попросту проявить ловкость. Всем гостям Дня открытых дверей будет предложено несколько  сюжетных линий: 

  • Квест-игра «Старт в техномир» (станции:  Вирус-шифровальщик;  Качество гарантировано;  ДЖИП – долгая жизнь инновационного продукта;  С.Т.О.;  Лабиринты моды;  Математическая мозаика)
  • Квест-игра «Мой город культурный»
  • Квест-игра «Финансовый лабиринт»
  • Викторина «Бухгалтерский учет – язык бизнеса»
  • Деловая игра «Экономика вокруг нас»
  • Деловая игра "Менеджер и развитие бизнеса"
  • Квест "Инфо-дозор", мастер-класс "Персональный компьютер: как все устроено?"
  • Квест "Счастливое число"
  • Конкурс "Английский язык в экономике" 

Самое лучшее – это попробовать всевозможные варианты и примерить на себя разные роли.

Так же в рамках Дня открытых дверей предусмотрено общее собрание об условиях поступления, презентации творческих студий университета, награждение  победителей конкурса «Индустрия культуры Среднего Поволжья» и интеллектуальная игра «Умники и умницы» по теме «История культуры России и Среднего Поволжья».

Программа Дня открытых дверей:

- 12.00-12.30 общее собрание для абитуриентов и родителей (актовый зал);

- 12.30-13-30 квест-игры;

- 13.30 - Награждение победителей конкурса «Индустрия культуры Среднего Поволжья»

Конкурс интеллектуальной игры «Умники и умницы» по теме «История культуры России и Среднего Поволжья»; награждение участников конкурсов «Лабиринты моды», «Молодежь тестирует качество», «Первые шаги в инноватику», конкурса социально-значимых проектов.

Ждем вас 12 февраля в 12.00 по адресу: г. Тольятти ул. Гагарина, 4.

Запись на квесты и игру "Умники и умницы" по тел. 26-85-67 или по эл. почте: odp@tolgas.ru.

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  3. 08.02.2017 11:32 [84] (0)
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