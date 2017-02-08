В ПВГУС пройдет День открытых дверей

В воскресенье, 12 февраля 2017 года, Поволжский государственный университет сервиса откроет свои двери для абитуриентов и их родителей. Впервые этот День пройдет в формате квест-игр!

Интерактивный формат мероприятия позволит произвести «собственное расследование» будущих направлений подготовки и специальностей в компании друзей и одноклассников. Участникам предстоит обратиться к логике, прибегнуть к эрудиции или попросту проявить ловкость. Всем гостям Дня открытых дверей будет предложено несколько сюжетных линий:

Квест-игра «Старт в техномир» (станции: Вирус-шифровальщик; Качество гарантировано; ДЖИП – долгая жизнь инновационного продукта; С.Т.О.; Лабиринты моды; Математическая мозаика)

Квест-игра «Мой город культурный»

Квест-игра «Финансовый лабиринт»

Викторина «Бухгалтерский учет – язык бизнеса»

Деловая игра «Экономика вокруг нас»

Деловая игра "Менеджер и развитие бизнеса"

Квест "Инфо-дозор", мастер-класс "Персональный компьютер: как все устроено?"

Квест "Счастливое число"

Конкурс "Английский язык в экономике"

Самое лучшее – это попробовать всевозможные варианты и примерить на себя разные роли.

Так же в рамках Дня открытых дверей предусмотрено общее собрание об условиях поступления, презентации творческих студий университета, награждение победителей конкурса «Индустрия культуры Среднего Поволжья» и интеллектуальная игра «Умники и умницы» по теме «История культуры России и Среднего Поволжья».

Программа Дня открытых дверей:

- 12.00-12.30 общее собрание для абитуриентов и родителей (актовый зал);

- 12.30-13-30 квест-игры;

- 13.30 - Награждение победителей конкурса «Индустрия культуры Среднего Поволжья»

Конкурс интеллектуальной игры «Умники и умницы» по теме «История культуры России и Среднего Поволжья»; награждение участников конкурсов «Лабиринты моды», «Молодежь тестирует качество», «Первые шаги в инноватику», конкурса социально-значимых проектов.

Ждем вас 12 февраля в 12.00 по адресу: г. Тольятти ул. Гагарина, 4.

Запись на квесты и игру "Умники и умницы" по тел. 26-85-67 или по эл. почте: odp@tolgas.ru.

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