В Тольятти стартовал турнир по боксу памяти Владимира Макарова

Сегодня в Тольятти, в УСК «Олимп» стартовал традиционный юношеский турнир по боксу, посвященный памяти легендарного тренера, создателя клуба бокса «Гайдаровец» Владимира Николаевича Макарова.

Статус соревнований весьма высокий – первенство Самарской области среди юношей возрастной категории 15-16 лет. Зрители, пришедшие в манежную часть спортивного комплекса «Олимп», увидят открытый и бескомпромиссный бокс в исполнении сотни молодых мастеров кожаной перчатки из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска, Отрадного, Кинеля, Чапаевска, Жигулевска, Безенчука, Суходола, Красноярского и Красноармейского районов, передает АСМ «СПОРТИКО».

Турнир продлится до субботы, когда с 11-ти часов утра начнутся финальные поединки. По окончании каждого боя состоится награждение призеров в данной весовой категории. Участники будут оспаривать не только звания сильнейших боксеров губернии, но и путевки на первенство Приволжского федерального округа, которое пройдет с 27 февраля по 4 марта в Кирове. Призерам будут вручены кубки, медали и памятные подарки от организатора турнира - клуба бокса «Гайдаровец», его попечительского совета, совета ветеранов и влиятельных воспитанников. Весома поддержка мемориалу со стороны спортивных ведомств — федерации бокса Самарской области, областного министерства спорта, управления физической культуры и спорта мэрии г. о. Тольятти, а также партнеров и друзей клуба «Гайдаровец», вкладывающих силы и средства в развитие бокса в нашей губернии.

В 1979 году Владимир Николаевич Макаров – замечательный человек, народный тренер, чуткий педагог создал клуб бокса «Гайдаровец», один из первых в городе подростковых клубов, воспитал сотни мастеровитых боксеров и достойных людей, внес большой вклад в развитие бокса в Тольятти, в Самарской области, в России. Воспитанники Владимира Макарова добились больших высот в спорте, бизнесе, заняли значимые посты в спортивных организациях. Самый титулованный из них - боксер-профессио нал Али-Султан Надирбегов стал чемпионом СНГ и Славянских стран, а также интерконтинентал ьным чемпионом Asia-Pasific по версии WBO. «Гайдаровские» боксеры участвуют во всех турнирах, проводимых в Самарской области, являются победителями первенств России, призерами международных турниров.