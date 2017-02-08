В Тольятти на улице Белорусской грабитель отобрал у мужчины сумку с деньгами и документами

В дежурную часть ОП №24 поступило сообщение о том, что в ночное время у одного из домов на улице Белорусской совершенно нападение на 32-летнего местного жителя. Экипаж патрульно-постовой службы опросил пострадавшего и выяснили, что злоумышленник с применением физической силы отобрал у него сумку с деньгами и документами.

Потерпевший указал сотрудникам органов внутренних дел направление, в котором скрылся преступник. Патрульные начали отрабатывать дворы, прилегающие к месту происшествия. Вскоре полицейские задержали мужчину, подходящего под описание. При личном досмотре в присутствии понятых у задержанного было изъято похищенное имущество, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Предполагаемый злоумышленник признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по признакам грабежа. Сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к другим противоправным деяниям. Похищенное имущество возвращено потерпевшему.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 08.02.2017 12:49 [160] (0)
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