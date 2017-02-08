Тольяттинец, предпочитающий тратить деньги на алкоголь, а не на ребенка, может отправиться в тюрьму

В отношении жителя Тольятти возбуждено уголовное дело.

Судебные приставы Комсомольского района возбудили в отношении гражданина Н. исполнительное производство. Мужчина судом обязан выплачивать на содержание 6-летней дочери алименты в размере одной четвертой части всех видов заработка ежемесячно.

В рамках исполнительного производства он не раз предупреждался об ответственности за неуплату алиментов. Однако мужчина не только не стремился устроиться на работу, не встал на учет в центр занятости, но и предпочитал периодически выпивать, отмечает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Осенью 2016 года гражданин Н. был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Суд назначил должнику наказание в виде 60 часов обязательных работ.

Отбыв уже одно наказание, мужчина так и не начал исполнять свои родительские обязанности, однако стал реже употреблять спиртное. Судебные приставы возбудили в отношении должника уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года.