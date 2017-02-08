Бесплатная приватизации жилья в России становится бессрочной для всех

Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, согласно которому бесплатная приватизации жилья в РФ становится бессрочной для всех граждан, сообщают РИА Новости.

Ранее законопроектом предлагалось продлить приватизацию до 2020 года для отдельных категорий граждан: крымчан, лиц, подлежащих переселению из аварийных домов, и детей-сирот. В таком виде он был принят Госдумой в первом чтении 27 января этого года.

Поправками к законопроекту предлагается признать утратившей силу норму об ограничении срока бесплатной приватизации жилых помещений, то есть установить бессрочный характер приватизации жилых помещений для всех граждан РФ.

Правительство приняло решение отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья в РФ, сообщила пресс-секретарь премьера РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова. Такую же позицию занял и профильный комитет Госдумы, рекомендовавший депутатам принять во втором чтении соответствующие поправки.