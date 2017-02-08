В Тольятти пройдут соревнования по гигантскому слалому

19 февраля впервые в Тольятти при поддержке мэрии состоится открытое детско-юношеское первенство по горнолыжному спорту в дисциплине гигантский слалом.

Гигантский слалом — это одиночный скоростной спуск по фигурной трассе, обозначенной попеременно воротами красного и синего цвета, с их обязательным прохождением. Рельеф трассы всегда бугристый и неровный, а спортсмены, чаще всего, не имеют возможности прокатать ее заранее. У каждого участника всего две попытки, чтобы пройти трассу, потратив минимальное количество времени. Все это делает гигантский слалом одним из самых зрелищных и эмоциональных видов спорта.

Как сообщает мэрия, соревнования пройдут в пяти возрастных группах среди мальчиков и девочек (от 9 до 16 лет). Заявки на участие принимаются по телефонам: 8 (927) 735-49-02 — Анатолий Капустин; 8 (917) 128-75-50 — Евгений Вязовкин.

Соревнования пройдут в «Спин-Спорте» (Портпоселок, Комсомольское шоссе, 28) 19 февраля с 9:00 до 14:00.