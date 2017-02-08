Минфин предложил увеличить минимальную цену на водку до 205 рублей

Минфин РФ предлагает увеличить минимальную розничную цену на водку на 8%, до 205 рублей за бутылку 0,5 литра, сообщают РИА Новости.

Как следует из опубликованного на портале проектов нормативных актов документа, среди причин увеличения цен на алкоголь Минфин отмечает повышение ставок акциза, рост тарифов на электроэнергию и производственных условно-постоянных затрат, в том числе аренды, зарплаты административного персонала, стоимости рекламных акций, налога на землю, налога на имущество, транспортного налога, расходов на транспортировку спирта этилового от завода-производителя до завода-производителя алкогольной продукции.

Заместитель министра финансов РФ Илья Трунин 6 февраля сообщал журналистам, что ведомство планирует определиться с минимальной розничной ценой (МРЦ) на водку в ближайшие дни.

Ранее глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов говорил, что новая минимальная розничная цена на водку будет ниже предлагавшихся 219 рублей за бутылку 0,5 литра.