Пять причин выбрать смарт-терминал «Эвотор»

В Сбербанке отмечают повышенный спрос на смарт-терминалы «Эвотор» — гибридные кассовые устройства на базе планшета с OS Android и принтером кассовых чеков. Новый гаджет позволяет быстро решить вопрос с обновлением парка кассовой техники. Специалисты Сбербанка называют пять главных преимуществ нового устройства.

1. Смарт-терминал полностью соответствует требованиям федерального закона N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», согласно которому все данные о продажах теперь должны отправляться в налоговую службу онлайн. Никакого дополнительного обновления устройству не требуется.

2. Приёмка товара и занесение базу, возврат или списание, «Эвотор» совершает за считанные минуты. В «Личном кабинете» предприниматель имеет возможность отследить товарооборот в каждой точке, а также провести аналитику продаж по нескольким показателям (чеки, выручка и так далее).

3. «Эвотор» оперативно предоставляет информацию — данные о работе с терминалом хранятся в защищённом «облаке» и бизнесмен всегда может получить к ним доступ. Также в облачном хранилище содержится база более 1,5 миллиона товарных позиций — при приемке нового товара не нужно вбивать названия и единицы измерения — смарт-терминал распознаёт его по штрихкоду и предоставит данные.

4. Возможности терминала можно расширить — подключить сканер штрихкодов, денежный ящик, модуль ЕГАИС или терминал для приема карт. С помощью специального модуля клиент сможет расплатиться даже средствами с электронного кошелька.

5. Гаджет позволяет вводить программы лояльности, начислять бонусные баллы постоянным покупателям или предоставлять скидки. Подобные акции доказали свою эффективность, особенно перед праздниками, например 14 и 23 февраля, 8 марта.

Узнать больше о возможностях смарт-терминала «Эвотор» и приобрести его можно в офисах Сбербанка, которые занимаются обслуживанием юридических лиц. Адрес ближайшего офиса в Тольятти вы можете найти на сайте sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».​

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

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