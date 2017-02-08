Сегодня исполняется 35 лет со дня гибели тольяттинского милиционера Владимира Кошеля

8 февраля 2017 года исполняется 35 лет со дня гибели милиционера-кинолога УВД Тольяттинского горисполкома рядового милиции Владимира Кошеля.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Тольятти приводит отрывок из воспоминаний очевидца произошедшего, полковника милиции в отставке Виктора Кострова, в то время оперуполномоченного уголовного розыска Комсомольского РОВД г. Тольятти:

«В тот день в дежурную часть Комсомольского РОВД поступило сообщение, что в одной из квартир поселка Шлюзовой застрелили человека. По указанию дежурного по РОВД я выехал на место происшествия. В квартире на полу лежал смертельно раненый уголовный авторитет. Находившиеся в помещении родственники пояснили, что в него выстрелил из охотничьего ружья ранее судимый знакомый.

С целью установления и задержания скрывшегося преступника по тревоге подняли личный состав гарнизона тольяттинской милиции. В результате организованных поисковых мероприятиятий мы установили, что преступник с ружьем направился в сторону дачного массива. Он был блокирован, началась проверка территории и дачных домиков. В одной из групп находился милиционер-кинолог рядовой милиции Владимир Кошель со своей служебно-розыскной собакой. Он обнаружил место нахождения преступника, попытался его задержать, при этом ранив его из пистолета в ноги.

Руководил на месте операцией начальник Комсомольского РОВД Виктор Михайлов. Когда на одном из дачных участков раздались выстрелы, Михайлов дал команду окружить его. В тот момент, когда сотрудники милиции подбежали к дачному домику и стали разбивать стекла в окнах, внутри прозвучал выстрел. Милиционеры ворвались в дом - на полу они увидели лежавшего с пистолетом в руке окровавленного милиционера Кошеля. Впереди него, натянув поводок, находилась застреленная бандитом служебно-розыскная собака. А у стены на диване лежал мертвый преступник, который застрелился из охотничьего ружья. Мы подняли Владимира Кошеля, на руках через железнодорожные пути отнесли к машине скорой медицинской помощи. Врач, осмотрев нашего коллегу, только констатировал смерть и сказал, что у него ранение в сердце».

Владимир Николаевич Кошель родился 18 марта 1962 года. Отслужив в рядах Советской Армии, продолжил службу в патрульно-постовом подразделении УВД Тольяттинского горисполкома в должности милиционера-кинолога. Зарекомендовал себя только с положительной стороны. За проявленный героизм и мужество при задержании особо опасного вооруженного преступника Указом Президиума Верховного Совета СССР Кошель Владимир Николаевич 17 мая 1982 года награжден орденом Красной звезды (посмертно).

Имя героя высечено на мемориальной плите памяти Управления МВД Росиии по г. Тольятти. Владимир Кошель навечно зачислен в списки подразделений органов внутренних дел. А в 1982 году улица Промышленная Центрального района города была переименована в улицу имени Владимира Кошеля.