Вблизи Тольятти неизвестные устроили крупное захоронение токсичных отходов

В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

По версии следствия, в октябре 2015 года на участке земли в двух километрах от села Васильевка произошло захоронение химически опасных веществ и отходов нейтрализации серной кислоты, повлекшее заражение и отравление земли. В результате незаконных действий был причинен вред почве с произрастающей на ней растительностью и объектам животного мира, беспозвоночным животным. Экологический ущерб составил более 2 миллионов 800 тысяч рублей, сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к совершению преступления.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 08.02.2017 16:38 [81] (0)
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