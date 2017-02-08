Вблизи Тольятти неизвестные устроили крупное захоронение токсичных отходов

В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

По версии следствия, в октябре 2015 года на участке земли в двух километрах от села Васильевка произошло захоронение химически опасных веществ и отходов нейтрализации серной кислоты, повлекшее заражение и отравление земли. В результате незаконных действий был причинен вред почве с произрастающей на ней растительностью и объектам животного мира, беспозвоночным животным. Экологический ущерб составил более 2 миллионов 800 тысяч рублей, сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к совершению преступления.