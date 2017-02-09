В Тольятти собираемость взносов на капремонт достигла 89%

Тольятти выбился в число лидеров по собираемости взносов на капремонт многоквартирных домов в Самарской области. По итогам 2016 года данный показатель по городу составил 89%, пишут "Городские ведомости".

Более дисциплинированными оказались лишь жители Богатовского, Челновершинского, Борского, Клявлинского районов, а также города Отрадный, где сборы на капитальный ремонт приблизились к 100%-ной отметке.

В Самаре собираемость составила 92%. По данным регионального Фонда капремонта, наиболее низкие сборы отмечаются в Елховском районе — 38,2%, в Волжском — 47,8%, в Ставропольском — 49,6%, в Большеглушицком — 53,5% и в Большечерниговском — 56,9%. В целом в Самарской области собираемость платежей по итогам года вылилась в 90%.

Напомним, что еще в ноябре прошлого года Тольятти значился в числе проблемных муниципалитетов, поскольку обязательные взносы в Фонд капремонта отчисляли только 53% горожан. А по состоянию на январь 2016 года этот показатель составлял всего 38%.

Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, с октября представители Фонда начали выставлять пени за неуплату или просроченную задолженность взносов на капремонт. При этом штрафные санкции затронули период с августа 2014 по сентябрь 2016 года. Вместе с тем срок уплаты взносов на капремонт был увеличен — с 11 до 20 числа каждого месяца.

Для повышения собираемости взносов, Фонд капитального ремонта также проводит в отношении должников судебно-претензионную работу. Таким образом за 2016 год с жителей Самарской области было взыскано 52 млн рублей.