В Самарской области судят обвиняемых в распространении наркотиков и легализации денег, полученных от их продажи

«В создании организованной группы, распространявшей наркотики, обвиняется самарец 1988 года рождения. По версии следствия, в период с июня 2013 по март 2015 года он привлек к противоправной деятельности еще 9 жителей региона», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемые занимались сбытом запрещенных веществ с использованием так называемых «закладок».Оплата за наркотики осуществлялась путем перевода денежных средств на счета электронных кошельков, затем деньги перечислялись на банковские счета, оформленные на подставных лиц, после чего обналичивались и распределялись между обвиняемыми.

Часть полученных денег тратилась на приобретение новых партий наркотиков.Противоправная деятельность организованной группы была пресечена в марте 2015 года. Полицейские произвели обыски, в ходе которых изъяли около 470 граммов подготовленного для продажи героина, порядка 80 банковских карт, 270 сим-карт.

В ходе расследования уголовного дела сотрудники органов внутренних дел допросили более 200 свидетелей, назначили и провели множество экспертиз, материалы уголовного дела составили свыше 110 томов. Следователи собрали доказательства о легализации более 278 миллионов рублей, полученных от продажи наркотиков.

В зависимости от степени участия, злоумышленникам предъявлены обвинения в 35 эпизодахсбыта наркотиков. В отношении шестерых фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело в отношении 9 обвиняемых направлено в суд для рассмотрения по существу. Один из участников организованной группы заключил досудебное соглашение с прокуратурой и в ноябре 2016 года был осужден к шести с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.