Тольяттинцы выступят на первом этапе Кубка Мира по прыжкам на батуте

18 и 19 февраля в Баку будет проходить первый этап Кубка мира 2017 года. В ходе соревнований будут разыграны медали в прыжках на батуте и на акробатической дорожке. Участниками соревнований станут сильнейшие прыгуны из Азербайджана, Белоруссии, Японии, Казахстана, Польши, Дании, Португалии, Узбекистана, Франции, Италии, Турции и России. 

В составе сборной нашей страны вновь выступят два представителя Тольятти: Михаил Мельник и Андрей Юдин. Парни заявлены как в индивидуальных прыжках на батуте, так и в синхронных, сообщает Управление физической культуры и спорта мэрии. Михаил Мельник выступит в паре с мастером спорта Олегом Селютиным из Таганрога, а Андрей Юдин – с Дмитрием Ушаковым (Ейск).
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 09.02.2017 10:15 [84] (0)
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