Внимание! Продлены сроки отбора персонала в «Кванториум»

В сентябре 2017 года в Самарской области откроется детский технопарк «Кванториум – 63 регион», одна из площадок которого разместится в Тольятти на территории «Жигулевской долины».

Приглашаем активных, творческих и коммуникабельных людей для работы в новом всероссийском проекте – Кванториум! Нам нужны:

  • Руководитель (координатор площадки в Тольятти)
  • Преподаватели по направлениям:

1.IT- квантум (программирование и защита информации).

2.Робоквантум (мехатроника, прикладное программирование).

3.Нано-квантум (изучение материаловедения на микро-и наноуровнях).

4.Промышленный дизайн (создание инновационного продукта, проектирование   технологичных изделий).

5.Автоквантум (беспилотные транспортные средства).

Напомним, в декабре 2016 года в число победителей конкурсного отбора, организованного министерством образования и науки РФ, вошла заявка от Самарской области на создание детского технопарка, состоящего из двух площадок: в Самаре и Тольятти. 17 регионов-победителей конкурсного отбора получат субсидии из федерального бюджета на развитие новой модели дополнительного образования в формате детского технопарка «Кванториум» и совершенствование образовательных программ инженерной направленности. Надо заметить, в настоящее время уже действуют 24 детских технопарка «Кванториум» в 19 субъектах Российской Федерации. В Кванториумах организуется обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам инженерно-технической и естественнонаучной направленностей с использованием инновационного оборудования и программного обеспечения.

Федеральными экспертами определены единые требования к руководителям и преподавателям детских технопарков. Работа в «Кванториум» – это…

  • Успешная команда профессионалов!
  • Достойная заработная плата! 
  • Гибкий график! (будние и/или выходные дни, частичная и/или полная занятость)
  • Перспектива бесплатного обучения и стажировки в Москве и регионах РФ, учебные практические сессии во Всероссийских детских центрах «Орленок», «Смена» и др.! 
  • Опережающие технологии и пространство интеллектуальной смелости!
  • Платформа для создания нового формата российского образования в области инжиниринга! 
  • Проектная командная работа!
  • Умение работать в команде, энтузиазм и любовь к детям обязательны! 

Если вы креативны и инициативны в освоении новых технологий – до 17 февраля заполни заявку по ссылке и станьте частью команды!

Контактная информация: +7(8482) 54-48-59 (Ирина Крахмалёва); 54-44-33 (доб. 3881) (Игнатьева Надежда). Еще больше информации о Кванториумах на сайте roskvantorium.ru.
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  3. 09.02.2017 10:48 [67] (0)
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