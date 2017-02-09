Внимание! Продлены сроки отбора персонала в «Кванториум»

В сентябре 2017 года в Самарской области откроется детский технопарк «Кванториум – 63 регион», одна из площадок которого разместится в Тольятти на территории «Жигулевской долины».
Приглашаем активных, творческих и коммуникабельных людей для работы в новом всероссийском проекте – Кванториум! Нам нужны:
1.IT- квантум (программирование и защита информации).
2.Робоквантум (мехатроника, прикладное программирование).
3.Нано-квантум (изучение материаловедения на микро-и наноуровнях).
4.Промышленный дизайн (создание инновационного продукта, проектирование технологичных изделий).
5.Автоквантум (беспилотные транспортные средства).
Напомним, в декабре 2016 года в число победителей конкурсного отбора, организованного министерством образования и науки РФ, вошла заявка от Самарской области на создание детского технопарка, состоящего из двух площадок: в Самаре и Тольятти. 17 регионов-победителей конкурсного отбора получат субсидии из федерального бюджета на развитие новой модели дополнительного образования в формате детского технопарка «Кванториум» и совершенствование образовательных программ инженерной направленности. Надо заметить, в настоящее время уже действуют 24 детских технопарка «Кванториум» в 19 субъектах Российской Федерации. В Кванториумах организуется обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам инженерно-технической и естественнонаучной направленностей с использованием инновационного оборудования и программного обеспечения.
Федеральными экспертами определены единые требования к руководителям и преподавателям детских технопарков. Работа в «Кванториум» – это…
Если вы креативны и инициативны в освоении новых технологий – до 17 февраля заполни заявку по ссылке и станьте частью команды!
Контактная информация: +7(8482) 54-48-59 (Ирина Крахмалёва); 54-44-33 (доб. 3881) (Игнатьева Надежда). Еще больше информации о Кванториумах на сайте roskvantorium.ru.