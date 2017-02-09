В Тольятти пройдет Неделя швейцарской кухни

25 февраля в ресторанах Гостиничного комплекса «Парк Отель» откроется Неделя швейцарской кухни. Торжественный старт будет дан в 16:00 на закрытом мероприятии - фестивале «Маленькая страна с Большим Сердцем».

Ценителей Швейцарской национальной кухни ждут мастер-классы-шоу от швейцарских поваров: Georges Magnin, Bouillant Christophe, Paul Buhler - победителей международных конкурсов.

Развлекательная программа во всей красе позволит гостям насладиться образами Швейцарии, посмотрев работы талантливых видеографов.

Сырный фондю, Раклетт, рёшти и швейцарские десерты - то, что украсит стол гостей и надолго оставит приятное послевкусие.

В качестве почетных гостей приглашены вице-губернатор – министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области А.В. Кобенко, а также политический и общественный деятель В.В. Гутенев.

Мероприятие проводится с целью развития деловых и культурных связей между Россией и Швейцарской Конфедерацией. Организаторами мероприятия выступают «Альпийско-Жигул ёвский Деловой Центр» (Самара) и компания «Albatros-Engine ering Sarl» (Швейцария).

Фестиваль «Маленькая страна с Большим Сердцем» пройдет при поддержке Правительства Самарской Области, Ассоциации «Interprofession du Vacherin Fribourgeois» (Швейцария), Центра развития Русского Географического общества (Швейцария) и гостиничного комплекса «Парк Отель».

Подробности уточняйте по телефонам – 8 (8482) 48-93-43, 8 (8482) 48-97-97.