В ДТП на Обводном шоссе пострадала девушка-водитель «Калины»

Сегодня на Обводном шоссе столкнулись «Калина» и ВАЗ-2106.

Как пояснил водитель «шестерки» он выехал с прилегающей территории дорожной развязки Обводного и Поволжского шоссе, чтобы продолжить движение в сторону Васильевки. Слева от него двигалась «Калина». Девушка обогнала его и перестроилась перед ним. Возможно, ее занесло по скользкому льду и она допустила выезд на обочину с последующим столкновением со стелой автозаправочной станции, пишет паблик «Происшествия Тольятти». От удара ее машину снова выбросило на проезжую часть, где автомобиль допустил опрокидывание.

Водитель классики, увидев происходящее, стал тормозить, но дистанция была слишком маленькая, и он врезался в легковушку.

В результате ДТП пострадала девушка, управлявшая «Калиной». Ее доставили в больницу. Диагноз уточняется.

Фото: «Происшествия Тольятти».