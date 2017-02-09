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Смартфоны от Samsung возвращаются в МегаФон

Продукция Samsung появится в собственных салонах, а также в интернет-магазине оператора.

«Смартфоны от Samsung традиционно занимают значительную долю среди зарегистрированных устройств в нашей сети. Гаджеты этой торговой марки интересны нашим клиентам, поэтому мы рады возобновлению совместной работы. В розничной сети «МегаФона» будет представлен широкий ассортимент устройств этого производителя на выгодных условиях. В частности, смартфоны Samsung Galaxy A, Galaxy S7/S7 Edge можно будет купить в рассрочку на 24 месяца», - говорит Кирилл Шибанов, генеральный директор ОАО «МегаФон Ритейл».

Первая партия отгруженных аппаратов включает в себя 10 наиболее актуальных моделей - от бюджетного Samsung Galaxy J1 Mini и до премиального Samsung Galaxy S7 Edge. В дальнейшем, в зависимости от объема продаж, ассортимент продукции данного производителя может быть расширен.

«Возобновление сотрудничества компании Samsung с одним из ведущих ритейлеров российского рынка важно для нашей компании в первую очередь тем, что любимые пользователями смартфоны окажутся в шаговой доступности. У Samsung большие планы на 2017 год и партнерство с «МегаФоном», без сомнения, поможет в их успешной реализации», - рассказывает Аркадий Граф, руководитель Samsung Mobile в России.

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  2. TLT.ru
  3. 09.02.2017 12:03 [88] (0)
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