В Тольятти пойман вор, продавший чужую «Мазду»

В дежурную часть отдела полиции Центрального района обратилась 26-летняя местная жительница. Она рассказала о пропаже принадлежащего ей автомобиля Mazda от дома на бульваре 50 лет Октября.

Полицейские изъяли необходимые улики, с целью установления возможных очевидцев произошедшего провели поквартирный обход в соседних домах.

Сотрудники уголовного розыска взяли под наблюдение места реализации бывших в употреблении автомобильных деталей и возможного отстоя похищенных транспортных средств. В результате проделанной работы оперативники установили, что к краже иномарки может быть причастен житель Тольятти 1987 года рождения, не имеющий постоянного места заработка, сообщили в облГлавке.

По данным стражей правопорядка, подозреваемый продал украденное транспортное средство, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды. В настоящее время по признакам кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать детали произошедшего.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 09.02.2017 12:23 [54] (0)
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