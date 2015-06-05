Дороги в России начнут светиться в темноте?

В Росавтодоре рассматривают возможность использования на российских дорогах светящегося в темноте раствора для асфальтового покрытия, сообщают "Колеса". В ведомстве планируют провести испытания этого способа помощи водителю в тёмное время суток.

Принцип его действия следующий: после распыления на дорожную поверхность раствор «впитывает» ультрафиолетовые лучи, благодаря этой накопленной за день солнечной энергии он может светиться ночью. Такое инновационное покрытие уже начали испытывать в Европе. Сообщается, что это помогает автомобилистам лучше ориентироваться в тёмное время суток, а помимо этого способствует экономии электроэнергии, которая тратится на освещение улиц.

Технология требует длительного изучения, отметили в Росавтодоре.

«Серьёзной информации о данном растворе пока у нас нет, поэтому невозможно точно сказать, как оно себя проявляет и может ли использоваться в российских условиях. Нужно проводить исследования, реализация проекта – вопрос неблизкого будущего», – комментирует научный сотрудник Института химической физики РАН Вадим Никольский.