Театр «Дилижанс» приглашает на вечеринку «Театральная бессонница»

11 февраля Театр «Дилижанс» по многочисленным просьбам зрителей устраивает повторный показ спектакля-участника театрального фестиваля «Премьера одной репетиции». Единственный показ философской комедии «Рыбка, Васька и Пёс с ними» состоится в рамках проекта «Театральная бессонница».

Давние поклонники театра "Дилижанс" знают о ежегодном фестивале "Премьера одной репетиции", который в последние годы проходит в июне. На фестивале можно увидеть потрясающие зарисовки спектаклей, предлагаемых для включения в репертуар. По правилам побеждает только один спектакль, а все остальные эскизы зритель видит лишь один раз.

Прошлым летом на фестивале было представлено очень много ярких работ, забыть которые было бы несправедливо. Интересная современная пьеса Александра Штендлера, талантливая режиссура Екатерины Федощук и, конечно, яркие актёрские работы поставили спектакль "Рыбка, Васька и Пёс с ними" в ряд лучших из представленных на фестивале!

Показ спектакля начнётся в 21.00. В это время в театре всегда царит особенная атмосфера, располагающая к задушевной беседе! Самое интересное в вечеринках «Театральной бессонницы» - это обсуждение спектаклей, возможность высказать своё мнение, пообщаться с актёрами! Так приятно поговорить, когда драматургический материал содержит столько актуальных тем!

Спектакль "Рыбка, Васька и Пёс с ними" - это философская комедия, состоящая из трёх совершенно непохожих историй, объединённых общей темой - необходимости и жажды любви. Мы часто задаем себе вопросы: что такое любовь, откуда она берется, зачем она нужна? Легкая, веселая пьеса Александра Штендлера предлагает свои варианты ответа.

Приходите! Поговорим на тему любви!

В спектакле участвуют актёры: Леонид Дмитриев, Рустам Фазулов, Оксана Брыжатая, Алёна Левичева.

Режиссёр спектакля - Екатерина Федощук.

11 февраля, 21.00

Возрастное ограничение: 12+

Стоимость билетов: 150 руб.

Заказ билетов по тел. 34-53-72, 34-20-50, 34-09-80

или на сайте teatrdiligence.ru.