В Тольятти заместитель заведующей детского сада привлечена к ответственности по закупкам

Прокуратурой Комсомольского района установлено, что в нарушение требований ч.3 ст.103 закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» МБДОУ детский сад №16 «Машенька» документы о приемке поставленного товара (молочная продукция, овощи и фрукты) на официальном сайте http://zakupki.gov.ru в реестре контрактов не размещены.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в отношении должностного лица – заместителя заведующей МБДОУ детский сад №16 «Машенька» по административно-хозяйственной работе возбуждено 2 дела об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения Управлением Федеральной антимонопольной службы по Самарской области указанное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 руб. по каждому делу, сообщает прокуратура района.

Постановления не вступили в законную силу.