В Тольятти прошел первый круглый стол, посвященный Году экологии

8 февраля прошел первый круглый стол, посвященный Году экологии, сообщает мэрия. В Центральной библиотеке им. Татищева собрались представители мэрии, Института экологии Волжского бассейна РАН, а также сотрудники образовательных и культурных учреждений города. Главная задача на год: объединить усилия всех, кто ищет решение городских экологических проблем.

Тольяттинские экологи уделяют большое внимание вывозу и переработке мусора: группа компаний "ЭкоВоз" внедряет систему раздельного сбора отходов, а мэрия ликвидирует незаконные свалки. И все же главной темой встречи стала экологическая сознательность. Если не заниматься воспитанием подрастающего поколения, то контейнеры для пластиковых бутылок останутся пустыми, а свалки в лесах появятся вновь.

Быстрее всего результаты дает работа с маленькими детьми - они живо интересуются экологическими проблемами и рассказывают о них родителям. Однако и в этом деле существуют свои трудности. Преподаватели жалуются на нехватку методических материалов и отсутствие образовательной программы по экологии. Дети часто получают неверную информацию об экологической ситуации в городе и стране.

Точную экологическую статистику можно узнать на сайте мэрии и по телефону: (8482) 54-37-80. Начальник отдела планирования, сопровождения и анализа мероприятий природопользования и охраны окружающей среды Ирина Медведева пригласила преподавателей к сотрудничеству. Если у вас есть собственные методические разработки по экологии, поделитесь ими - и они станут основой образовательного стандарта.

В этом году тольяттинцев ждет еще множество экологических мероприятий, их будут проводить образовательные учреждения и библиотеки. Главным координатором этих событий станет Экологический центр, который работает на площадке Юношеской библиотеки №1 по адресу: ул. Голосова, 20. Подробную информацию можно получить по телефону: (8482) 22-29-53.

Для справки: Неравнодушные граждане могут помочь мэрии найти нарушителей, которые сбрасывают мусор в лесах. Размер штрафа составляет 300000 рублей, кроме того виновник должен убрать замусоренную территорию. Информацию, фото- ивидеоматериалы отправляйте на электронную почту ark@tgl.ru и передавайте по телефонам:

- Автозаводский район: (8482) 54-45-81;

- Центральный район: (8482) 54-35-75;

- Комсомольский район: (8482) 54-35-00.