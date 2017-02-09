7 самых зрелищных событий в Тольятти на выходных

В эти выходные тольяттинцам есть что посмотреть, что послушать, и где активно провести время. Афиша Тольятти подготовила обзор главных мероприятий на ближайший уик-энд.



Любителям весело и активно проводить время зимой на свежем воздухе советуем посетить одно из самых ярких зимних событий региона – Фестиваль «Волга Квест 2017». Спустя четыре года, фестиваль возвращается на прежнее место, и будет проведен на парковочной площадке у ТРК «ВЕГА». Фестиваль будет посвящен единственному событию – старту Международной гонки на собачьих упряжках «Волга Квест 2017». В этом году гости фестиваля своими глазами смогут увидеть старт больших упряжек, которым с 11 по 18 февраля предстоит пройти 520 километров пути. По традиции, гостей фестиваля ждут концерты, конкурсы, викторины. Организаторы уделяют большой внимание здоровому образу жизни, и в праздничную программу включены как показательные, так и соревновательные спортивные дисциплины. Будет работать игровая площадка. И конечно, праздник не обойдется без своих главных героев – собак. Сибирские хаски, аляскинские маламуты и другие представители веселой собачьей братии будут ждать гостей на фестивале «Волга Квест 2017». Подробности здесь.

Последний месяц зимы дарит возможность вдоволь насладиться зимним автоспортом. Всех желающих в возрасте от 6 до 14 лет приглашают принять участие в Детском Кубке по зимнему картингу, который состоится на зимней трассе «Ледовая Долина». Для вас и ваших детей — жаркие баталии на спортивных зимних картах, отличное настроение от артистов Театра «Колесо», праздничная атмосфера и многочисленные призы и подарки. Как принять участие в заезде читайте тут.

Массовая зарядка на свежем воздухе, зимние игры, мастер-классы и даже «Снежная библиотека» ждут гостей семейного праздника «День Снега» в Фанни парке в эту субботу.

В воскресенье на территории «Автошколы им. В.П. Мурзина» пройдет ХХ Всероссийский зимний Чемпионат по юношескому автомногоборью. Все желающие смогут посмотреть «Гала-заезды» победителей юношеского чемпионата по автомногоборью в возрасте от 7 до 18 лет, также в программе: «тест-драйв» контраварийного вождения; эстафеты и мини-уроки вождения на мини-машинах; конкурсы, призы; полевая кухня для гостей и болельщиков.

Выставка рукоделия «Мастерская чудес», приуроченная ко Дню Святого Валентина, приглашает всех любителей творчества и очаровательных вещиц сделанных своими руками. Чего только не умеют делать своими руками жительницы нашего города, какие только направления не освоили. Вышивка, вязание, валяние, пэчворк, мыловарение, квиллинг, декупаж, лепка, художественная роспись, шитье мягких игрушек, изготовление ювелирных украшений. Они даже успешно справляются с мужскими инструментами — лобзиком, циркулярной пилой, шлифовальной машинкой, паяльником, и воплощают в жизнь свои творческие фантазии, работая по дереву. Результаты своего труда мастерицы представят на выставке. Детали выставки тут.

Театры и концертные залы продолжают радовать нас замечательными спектаклями и музыкальными программами.

В субботу на сцене драматического театра «Колесо» им. Г.Б. Дроздова спектакль «Доходное место», который рассказывает о власти денег и о том, как жизнь заставляет человека сначала прогнуться, потом сломаться, а после еще и доказывает, что этого не стоило делать. Конфликт принципов молодого чиновника и реальности, в которой на все повешены «ценники» — на чувства, семью, любовь и честь.

11 февраля Театр «Дилижанс» по многочисленным просьбам зрителей устраивает повторный показ спектакля-участника театрального фестиваля «Премьера одной репетиции». Единственный показ философской комедии «Рыбка, Васька и Пёс с ними» состоится в рамках проекта «Театральная бессонница». Спектакль «Рыбка, Васька и Пёс с ними» - это философская комедия, состоящая из трёх совершенно непохожих историй, объединённых общей темой - необходимости и жажды любви.

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