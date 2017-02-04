ГИБДД Тольятти призывает представителей таксомоторных организаций к бдительности и сотрудничеству

8 февраля в отделе ГИБДД У МВД России по г. Тольятти состоялся «круглый стол» с участием руководителей таксомоторных организаций по взаимодействию с Госавтоинспекцией. Целью мероприятия стало привлечение внимания общественности к вопросам профилактики и предупреждения грубых нарушений Правил дорожного движения.

Встреча прошла в форме открытого диалога, в ходе которого обсуждалась тема популяризации эффективных форм взаимодействия ГИБДД и общества. В рамках встречи участникам совещания были продемонстрированы ролики с соответствующей тематикой, показана подборка фотографий с мест ДТП и приведена статистика нарушений правил дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции призвали представителей таксомоторных организаций к бдительности и сотрудничеству в выявлении водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.

В заключении, участникам раздали памятки и листовки со специальными контактными телефонами для взаимодействия с отделом ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

Дорожные полицейский уверены, что консолидация возможностей Госавтоинспекции и служб такси внесет значительный вклад в предупреждение аварийности на дорогах города.