В Общественной палате Тольятти назвали критерии отбора кандидатур на пост главы города

Члены Общественной палаты обозначили ряд точек, на которые должны ориентироваться депутаты Думы Тольятти при голосовании за или против того или иного претендента. Речь идет о высшем образовании, опыте руководящей работы и т.д.

Как сообщает пресс-центр горДумы, очередное заседание Общественной палаты открыл ее председатель Виталий Гройсман. Далее перед собравшимися выступил председатель Думы г.о.Тольятти Дмитрий Микель, разъяснивший нормы Положения о порядке отбора кандидатур на пост главы Тольятти, рассказавший о статусе будущего руководителя города, обусловленном вступающими в силу изменениями в Устав г.о.Тольятти.

По окончании доклада президент Тольяттинской торгово-промышленной палаты Виталий Матвеев поинтересовался, могут ли общественные организации, особенно такие крупные, как ТПП, рекомендовать достойные кандидатуры в комиссию по отбору. Председатель Думы ответил, что это приветствуется. Собственно, и Общественная палата тоже могла бы сформулировать свои предложения на этот счет.

Что касается базовых характеристик претендентов на высшую должность в системе тольяттинского муниципалитета, то их на заседании озвучил Виталий Гройсман. Члены Общественной палаты единогласно рекомендовали Думе г.о.Тольятти предусмотреть требования к профессиональному образованию, профессиональным знаниям и навыкам, стажу и опыту работы кандидатов, а также иные условия конкурса. Среди них были указаны: наличие высшего образования в области юриспруденции, экономики, финансов, государственного или муниципального управления; опыт работы не менее пяти лет на руководящих должностях в органах государственной или муниципальной власти, опыт работы в сфере экономики, финансов, юриспруденции не менее трёх лет и опыт работы руководителем организации не менее пяти лет. В конкурсную комиссию могут быть также представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о награждении и о присвоении почетных званий.

Владимир Рогов, известный адвокат, а в прошлом - военный прокурор Тольяттинского гарнизона, предложил учитывать при отборе кандидатур на пост главы города такие факты, как отсутствие отметок о нахождении на учёте в наркологическом диспансере, а также прохождение воинской службы в рядах Вооружённых сил. Последнее условие было озвучено со ссылкой на Президента России, который службу в армии и на флоте считает принципиальным условием для претендентов на ключевые должности.

Было высказано на заседании Общественной палаты и предложение о целесообразности предъявления кандидатами городскому сообществу своих программ действий на посту главы города. Эти и другие рекомендации будут рассматриваться депутатами при подготовке соответствующего нормативного акта.