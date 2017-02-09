Тольяттинцев приглашают на бесплатные пешеходные экскурсии

В честь Всемирного дня экскурсовода мэрия Тольятти организует для жителей бесплатные пешеходные экскурсии. 25 февраля все желающие смогут совершить прогулку по знакомым местам в компании опытных экскурсоводов, пишут "Городские ведомости".

Для тольяттинцев будут доступны сразу восемь специально разработанных пешеходных маршрутов во всех районах города.

Старт экскурсий в 12:00.

«Знаковые места Центрального района»

Сбор: у ДК «Тольятти» им. Н.В. Абрамова на Центральной площади.

Маршрут: по парку Центрального района, по ул. Победы к Тольяттинской филармонии, далее по Молодежному бульвару к вечному огню на площади Свободы. Экскурсовод: Киреев Геннадий Петрович.

«Соцгород и его окрестности»

Сбор: у театра «Колесо».

Маршрут: до Городского музейного комплекса «Наследие» (стоимость входного билета снижена с 70 руб. до 35 руб.). Экскурсовод: Бикулова Надежда Викторовна.

«Старый Ставрополь — город памяти» (частный сектор в Центральном районе)

Сбор: у кинотеатра «Буревестник».

Маршрут: по улицам Горького-Советская-Лесная-Комсомольская-Ступиной к музею «Наследие». Экскурсовод: Половкова Вера Евгеньевна.

«Юбилейная прогулка в честь 50-летия АВТОВАЗа»

Сбор: ул. Свердлова, 37 (первый дом Автозаводского района).

Маршрут: до парка Победы. Экскурсовод: Бухтоярова Марина Викторовна.

«Спортивные сооружения Тольятти» (прогулка по Приморскомe бульвару)

Сбор: на крыльце гандбольного клуба УСК «Олимп» (Приморский б-р, 49).

Маршрут: «Олимп», стадион «Торпедо», ДС «Волгарь». Экскурсовод: Белобородова Елена Николаевна.

«Ставрополь–Тольятти» (Центральный район)

Сбор: у вечного огня на площади Свободы.

Маршрут: по ул. К. Маркса через Горсад на Центральную площадь, можно посетить Краеведческий музей (стоимость входного билета снижена с 200 руб. до 50 руб.). Экскурсовод: Славина Елена Вячеславовна.

«Знаковые места улицы Революционной»

Сбор: у Спасо-Преображенского храма (со стороны ул. Юбилейной).

Маршрут: до храма Петра и Февронии, далее кормление птиц в парке Победы (с собой взять корм). Экскурсовод: Жукова Галина Ярославовна.

«От Кунеевки до Тольятти» (Комсомольский район)

Сбор: у здания Речного вокзала.

Маршрут: по ул. Коммунистической, в Парк культуры и отдыха Комсомольского р-на и к Свято-Тихоновскому храму. Экскурсоводы: Платошкина Светлана Павловна, Корнаухова Ольга Михайловна.