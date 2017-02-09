Тольяттинцев приглашают на бесплатные пешеходные экскурсии

В честь Всемирного дня экскурсовода мэрия Тольятти организует для жителей бесплатные пешеходные экскурсии. 25 февраля все желающие смогут совершить прогулку по знакомым местам в компании опытных экскурсоводов, пишут "Городские ведомости".
Для тольяттинцев будут доступны сразу восемь специально разработанных пешеходных маршрутов во всех районах города.
Старт экскурсий в 12:00.
«Знаковые места Центрального района»
Сбор: у ДК «Тольятти» им. Н.В. Абрамова на Центральной площади.
Маршрут: по парку Центрального района, по ул. Победы к Тольяттинской филармонии, далее по Молодежному бульвару к вечному огню на площади Свободы. Экскурсовод: Киреев Геннадий Петрович.
«Соцгород и его окрестности»
Сбор: у театра «Колесо».
Маршрут: до Городского музейного комплекса «Наследие» (стоимость входного билета снижена с 70 руб. до 35 руб.). Экскурсовод: Бикулова Надежда Викторовна.
«Старый Ставрополь — город памяти» (частный сектор в Центральном районе)
Сбор: у кинотеатра «Буревестник».
Маршрут: по улицам Горького-Советская-Лесная-Комсомольская-Ступиной к музею «Наследие». Экскурсовод: Половкова Вера Евгеньевна.
«Юбилейная прогулка в честь 50-летия АВТОВАЗа»
Сбор: ул. Свердлова, 37 (первый дом Автозаводского района).
Маршрут: до парка Победы. Экскурсовод: Бухтоярова Марина Викторовна.
«Спортивные сооружения Тольятти» (прогулка по Приморскомe бульвару)
Сбор: на крыльце гандбольного клуба УСК «Олимп» (Приморский б-р, 49).
Маршрут: «Олимп», стадион «Торпедо», ДС «Волгарь». Экскурсовод: Белобородова Елена Николаевна.
«Ставрополь–Тольятти» (Центральный район)
Сбор: у вечного огня на площади Свободы.
Маршрут: по ул. К. Маркса через Горсад на Центральную площадь, можно посетить Краеведческий музей (стоимость входного билета снижена с 200 руб. до 50 руб.). Экскурсовод: Славина Елена Вячеславовна.
«Знаковые места улицы Революционной»
Сбор: у Спасо-Преображенского храма (со стороны ул. Юбилейной).
Маршрут: до храма Петра и Февронии, далее кормление птиц в парке Победы (с собой взять корм). Экскурсовод: Жукова Галина Ярославовна.
«От Кунеевки до Тольятти» (Комсомольский район)
Сбор: у здания Речного вокзала.
Маршрут: по ул. Коммунистической, в Парк культуры и отдыха Комсомольского р-на и к Свято-Тихоновскому храму. Экскурсоводы: Платошкина Светлана Павловна, Корнаухова Ольга Михайловна.