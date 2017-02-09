В Тольятти полицейские в кратчайшие сроки раскрыли грабеж

В отдел полиции №22 Управления МВД России по г. Тольятти за помощью обратился 58-летний мужчина. Он сообщил, что работает в таксомоторной организации. Во время поездки уже собиравшийся выходить из салона автомобиля пассажир внезапно выхватил у него сотовый телефон, после чего скрылся.

Благодаря тому, что сообщение о преступлении поступило в полицию сразу после его совершения, полицейские задержали подозреваемого по горячим следам во время отработки дворов, прилегающих к месту происшествия.

Задержанным оказался безработный житель Тольятти. Мужчина 1983 года рождения уже имеет судимость за мошенничество. В присутствии понятых стражи правопорядка изъяли у подозреваемого похищенный сотовый телефон и вернули его законному владельцу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Ведется следствие. 

 
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 09.02.2017 18:17 [63] (0)
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