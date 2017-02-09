В России День патриотизма хотят отмечать в день введения продуктового эмбарго

Ранее с инициативой установить новую памятную дату обратился к руководству Госдумы президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, который подготовил также проект соответствующего федерального закона. После получения обращения в Госдуме запросили позицию Минкультуры по этому вопросу.

Ведомство сочло заслуживающей внимания инициативу учредить в России День патриотизма и отмечать его 6 августа - в день введения Россией продуктового эмбарго в ответ на санкции Запада, сообщает ТАСС.

"Вместе с тем указанный вопрос целесообразно рассматривать с учетом широкого общественного обсуждения и проведения историко-хронологической экспертизы со стороны Российской академии наук", - отметил первый замглавы ведомства Владимир Аристархов.

В ответе напоминается, что Минфин в своих письмах относительно законодательных инициатив, связанных с установлением новых памятных дат, неоднократно указывал, что принятие таких законопроектов потребует подготовки финансово-экономического обоснования, так как предложения о дополнении закона о днях воинской славы и памятных датах России повлекут выделение дополнительных ассигнований из федерального бюджета.

Аристархов также обратил внимание на положения Бюджетного кодекса, согласно которым выделение средств на какие-либо новые расходы может осуществляться только с начала очередного финансового года при условии фиксации соответствующих ассигнований в федеральном бюджете, либо в текущем финансовом году после внесения изменений в бюджет при наличии источников дополнительных поступлений.