В России может быть приостановлена деятельность всех микрофинансовых организаций

Зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов считает, что надо приостановить деятельность всех микрофинансовых организаций и разобраться в правовом регулировании этой сферы, чтобы прекратить "выжимание" ими денег из населения, пишут РИА Новости.

Ранее прокуратура Кировской области выявила организацию, которая выдавала краткосрочные денежные займы под 2379% годовых. Однако, согласно закону "О потребительском кредите", на момент заключения договора полная стоимость потребительского кредита не могла превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение более чем на треть. Учитывая это, как заявляет прокуратура, были нарушены требования законодательства о микрофинансовой деятельности.

"Единственный шанс хоть как-то справиться с этой ситуацией — необходимо приостановить деятельность всех микрофинансовых организаций на какой-то период, скажем на 5 лет, и разобраться в правовом регулировании этой сферы, а потом уже разрешать им действовать", — заявил Емельнов РИА Новости.

Депутат пояснил необходимость именно такого решения данной проблемы тем, что "все микрофинансовые организации используют схемы для выжимания денег из населения посредством постановки на счётчик".