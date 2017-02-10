Сбербанк сделал оферту по кредиту на производство Chevrolet Niva нового поколения

Сбербанк сделал оферту по предоставлению кредита для организации производства в Тольятти автомобилей Chevrolet Niva нового поколения, пишет ТАСС.

Об этом сообщил журналистам министр промышленности и технологий Самарской области Сергей Безруков в рамках заседания рабочей группы по вопросам взаимодействия АВТОВАЗа с поставщиками.

"Оферта Сбербанка получена. Сегодня в Минэкономразвития России проходит совещание по предоставлению государственной гарантии для получения этого кредита, обсуждаются механизм предоставления госгарантии и конкретные сроки", - сказал Безруков.

Как сообщалось ранее, объем кредита Сбербанка на производство Chevrolet Niva нового поколения может составить 15 млрд рублей. "Объем кредита предполагается в размере менее 15 млрд рублей", - уточнил министр.

Напомним, строительство завода GM-АВТОВАЗ по выпуску автомобилей Chevrolet Niva нового поколения было начато в Тольятти в июне 2013 года. Проект предполагает создание на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Тольятти" корпуса кузовного и прессового производств, а также инженерной лаборатории и логистического центра. Заявленная мощность - 120 тыс. кузовов. Первоначально серийный выпуск планировалось начать в декабре 2015 года, затем его перенесли на 2016 год. Весной 2015 года строительство завода было приостановлено. Работы по проекту из-за финансовых проблем были заморожены на неопределенный срок.