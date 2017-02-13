«Ладья» на домашней площадке пропустила восемь шайб от «Мамонтов Югры»

Матч с "Мамонтами Югры" начался для "Ладьи" неудачно: не прошло и половины периода, а Владимир Гайдеик, Никита Чусовитин и Артур Гильманов забросили три шайбы в ворота Арсения Никонорова, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

После этого место в них занял Владислав Отпущенников. На 17-й минуте Никита Чусовитин забросил свою вторую в матче шайбу, реализовав выход к воротам хозяев (0:4). На 19-й минуте Кирилл Кожевников забросил пятую шайбу, поразив ворота броском со средней дистанции.

На второй период место в воротах "Ладьи" вновь занял Арсений Никоноров - Денис Латышевич отправил шайбу в его ворота через полминуты после возобновления игры (0:6). После шайбы Марата Ваулина (23 минута) место в воротах "Ладьи" вновь занял Владислав Отпущенников.

На 41-й минуте Антон Моренец отыграл одну шайбу, добив ее после отскока от лицевого борта (1:7). На 44-й минуте волжане в чужой зоне перехватили шайбу, и Евгений Грошев пробил Павла Нечистовского (2:7).

На 53-й минуте в ворота гостей был назначен буллит, но Рамиль Сулейманов переиграть голкипера "Мамонтов Югры" не смог. Точку в матче на 55-й минуте поставуил Степан Грымзин, которому после передачи партнера оставалось не промахнуться по пустым воротам с "пятака" - 2:8 победа гостей. 10 февраля в 15.00 соперники сыграют снова.