На Волге из промоины спасли лосенка

9 февраля в Октябрьске была проведена не обычная спасательная операция.

В районе Угольного склада через реку Волга переправлялся лосенок. На удалении 50 метров от правого берега животное провалилось в промоину. Очевидец, наблюдавший за переходом лосенка, обратился за помощью к спасателям.

В 12.55 на аварийно-спасательном автомобиле к месту происшествия отправились спасатели Поисково-спасательного отряда г.Октябрьск. При извлечении из промоины лосенка спасатели использовали веревки. Детёныш не сопротивлялся и спасателям не мешал. В 13.25 лосенка доставили на спасательную станцию, обогрели и передали работникам лесного хозяйства.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 10.02.2017 10:03 [144] (0)
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