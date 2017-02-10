Тольятти готовится к экстремальному зимнему марафону «SNOWMAN 2017»

25 февраля 2017 года на набережной Автозаводского района (напротив 6-го квартала) состоится первый экстремальный марафон «SNOWMAN 2017». Это одно из ключевых событий в череде мероприятий фестиваля «Жигулёвское море» и Чемпионата мира по зимним видам парусного спорта WISSA-2017.

Первый в мире обладатель почетного титула SNOWMAN – дальний родственник Супермена и очевидный сторонник здорового образа жизни. Он быстро бегает, далеко прыгает, обожает экстрим и, главное, он - победитель первого российско-европейского зимнего экстремального марафона «SNOWMAN 2017». Его имя пока не знает никто, но тайное станет явным совсем скоро.

Претендента на звание SNOWMAN 2017 ждут три километра специально подготовленного ландшафта и более 16-ти препятствий: сугробы по колено, горки снежного человека, тропа майора Пейна, «снежная битва» и многое другое. Организаторы обещают, что зрителям будет предоставлена возможность непосредственно побыть участниками этого марафона и поддержать бегунов.

Принять участие в первом экстремальном марафоне «SNOWMAN 2017» могут все желающие от 18 лет. Причем, пройти экстремальную трассу можно как в одиночку, так и с семьей и коллегами по работе. Главное заранее оставить заявку на сайте http://snowman63.ru/.

«Марафон начнется с активной зарядки, которая настроит все части тела наших спортсменов на безумную гонку. Скучать не придется ни спортсменам, ни зрителям! – отметил организатор марафона Вадим Четвертков, - Для тех, кто рискнет выйти на старт у нас заготовлены отличные поощрительные призы и главная награда для SNOWMANа - денежное вознаграждение.»

Место проведения: Тольятти, набережная 6-го квартала, акватория Куйбышевского водохранилища

Организаторы:

Организаторы первого экстремального марафона «SNOWMAN 2017»: Российско-Европейское спортивное сообщество «Будь в тонусе», спортивный клуб «SportTown», проект SNOWKITERUSSIA.

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Контактные телефоны: +7 937 1000-145 - Вадим Четвертков, организатор первого экстремального марафона

Сайт первого экстремального марафона «SNOWMAN 2017»: http://snowman63.ru/

Официальный сайт проекта SNOWKITERUSSIA: http://snowkiterussia.com/

Титульный спонсор: LADA

Информационные спонсоры: телеканал МАТЧ-ТВ, журналы «Большой спорт», «YACHT RUSSIA», портал LENTA.RU, газета «МК в Поволжье», радиостанция «Европа Плюс Тольятти».

При информационной поддержке: городского информационного портала TLT.ru, «Выбирай / Vibirai.ru» Тольятти, портала «ПРО ОТДЫХ».