ГИБДД Тольятти выявляет недостатки в содержании городских дорог

Сотрудниками ГИБДД города Тольятти продолжают выявляться недостатки транспортно-эксплуатационного состояния дорог, связанные с неудовлетворительным содержанием автомобильных дорог в зимний период. Наиболее распространенные из них это наличие на проезжей части дороги снежного наката, наличие снежных валов в местах расположении пешеходных переходов, а также на пересечении автомобильных дорог и улиц в одном уровне. Данные недостатки отрицательно сказываются на состоянии аварийности.

С начала зимнего периода к административной ответственности за неудовлетворител ьное содержания автомобильных дорог по ст. 12.34 КоАП РФ отделом Госавтоинспекции по городу Тольятти оштрафовано 4 юридических лица и 126 должностных лиц организаций ответственных за содержание улично-дорожной сети. Кроме того в целях устранения выявленных недостатков внесено 76 представлений из которых 7 владельцу дорог - мэрии городского округа Тольятти, и выдано 127 предписаний должностным лицам и 4 юридическому лицу, так же мэрии городского округа Тольятти. За неисполнение указанных предписаний к административной ответственности привлечено 17 должностных лиц, сообщает ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти.