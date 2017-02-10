Тольяттинцев ожидает настоящее спортивное зрелище

В субботу 18 февраля на одной из лучших зрелищно-спортивных площадок Тольятти, в спортивном комплексе «Акробат» (ул. Баныкина, 22а) пройдут чемпионат и первенство Тольятти по Косики каратэ, сообщает АСМ СПОРТИКО.

Это спортивное мероприятие, которое соберёт около двух сотен молодых спортсменов из различных тольяттинских клубов, а также бойцов из городов Жигулёвска, Самары, Ставропольского района. Также в соревновании примут участие представители клубов других направлений спортивных единоборств, таких как тайквондо, традиционное каратэ, рукопашный бой в единой соревновательной системе.

Соревнования по Косики каратэ - это всегда яркое, динамичное и зрелищное мероприятие, которое понятно и увлекательно для зрителей и, конечно, проходит с аншлагом. Начало соревнований с 10.00, торжественное открытие в 13.00. Вход свободный.